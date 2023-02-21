جامعة الإسكندرية تعلن الفائزين بمبادرة دعم الباحثين

أعلن الدكتور أشرف الغندور،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة لدراسة المتقدمين للحصول على منح مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2022 بقيمة 2 مليون جنيه من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، قد انتهت من إعلان أسماء الفائزين، موضحاً أن اللجنة قامت بإجراء اختبارات شخصية للفائزين ودراسة أبحاثهم بدقة وعناية شديدين، حيث فازت المشروعات البحثية المقدمة من كليات الطب والصيلة وطب الأسنان والهندسة والعلوم والزراعة.

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية للإعلان عن تقديم منحة أخرى لدعم الباحثين نظراً لدورها الهام في دعم البحوث التطبيقية والإبتكارية، ودعم المجتمع البحثي في جامعة الإسكندرية وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوي البحثي للدارسين وإكسابهم الخبرات المختلفة، مضيفاً أن الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دولياً وذلك لخلق روح من التنافس العلمي بين كافة باحثي جامعة الإسكندرية فضلاً عن تشجيعهم على زيادة إنتاجهم من الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع المصري.

كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كوت دازور بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزباكستان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة البريمي بسلطنة عمان، والإتفاقية الإطارية بين جامعة الإسكندرية وجامعة بواتيه بفرنسا، وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة بيسكارا بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.