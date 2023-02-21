مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

ينظم مهرجان السينما العربية مؤتمرا صحفيا في الواحدة من ظهر يوم الخميس القادم للإعلان الرسمي عن تفاصيل دورته الأولى المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ في التاسع والعشرين من شهر أبريل المقبل.



وسيقام المؤتمر بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة "لبنى عبد العزيز" والمخرجة السينمائية "إيناس الدغيدي" رئيس لجنة التحكيم وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى فريق عمل المهرجان.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي "أيمن الحكيم" رئيس المهرجان، إن المؤتمر الصحفي سيشهد الإعلان عن أسماء المكرمين، وأعضاء لجان التحكيم، وتفاصيل مسابقاته المختلفة والتي تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة التي يوليها المهرجان اهتماما خاصا، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من المؤسسات الثقافية والهيئات السينمائية، والجهات الداعمة للمهرجان.

ومن المقرر الإعلان عن عناوين المهرجان وصفحاته على الوسائل المختلفة لتسهيل التواصل مع السينمائيين وصناع السينما في كل البلدان العربية من أجل تلقي الأفلام المشاركة في دورته الأولى.

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي "أيمن الحكيم" ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة "إلهام شاهين" والسيناريست "عبد الرحيم كمال" والكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" كما يضم في هيكله التنظيمي "ثناء هاشم" أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي "أحمد سعد الدين" والمخرج "سامي محمد علي" وأمين الصندوق المحاسب "فهمي فؤاد".