مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

قدمت مذيعة “صدى البلد” تسنيم خيري تغطية خاصة عن أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا فى معظم البنوك العاملة بمصر خلال بداية تداولات المعاملات البنكية اليوم، الثلاثاء.

ويأتى ذلك نتيجة لما أعلنت عنه الدولة من استقرار الوضع المالي والإفراج عن بضائع بالمليارات من الموانئ الفترة الماضية.

وكشف البنك المركزي في بيانات أصدرها فى الفترة الأخيرة، عن تراجع الدين الخارجي لمصر للمرة الثانية على التوالي.

وسجل الدين الخارجي لمصر هبوطا قويا خلال الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 729 مليون دولار.

أما عن توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، فقد كشفت مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين عن أنباء سارة حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة المقبلة، وذلك عبر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وجاء فى الاستطلاع أن الدولار سينخفض مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023، إلى 26.24، وإذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات.

وعن أسعار الدولار فى البنوك اليوم، فقد استقر سعر الدولار داخل البنك المركزي المصرى ليسجل 30.53 جنيه للشراء و30.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين "الأهلي ومصر" 30.42 جنيه للشراء و30.52 جنيه للبيع.

أما عالميا، فقد ارتفع سعر صرف الدولار اليوم مدعوماً بسلسلة قوية من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة التي يراهن التجار على أنها ستجعل الفيدرالي الأمريكي يواصل تشديد سياسته النقدية لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية.

