محمد بن زايد يتفقد معرض الهيئة العربية للتصنيع بمعرض آيدكس أبوظبي 2023

قام سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يتفقد معرض الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات اليوم الثاني لمعرض أيدكس أبو ظبي 2023.

وإطلع خلال تفقده ، علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب "زايد" عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه ، مؤكدا دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.

من جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، متطلعا لتعزيز التعاون وعودة دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة العربية للتصنيع.