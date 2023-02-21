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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الحرب

المدنيين في أوكرانيا
المدنيين في أوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف مدني منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو عام.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحصيلة الجديدة تمثل تعديلا كبيرا بالزيادة عن الحصيلة السابقة البالغة 7199 قتيلا منذ بدء الحرب الشاملة في 24 فبراير.

وأضاف التقرير أن نحو 90٪ من الضحايا قتلوا بأسلحة متفجرة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، التي لديها عشرات المراقبين في البلاد، إنها تتوقع أن تكون الخسائر الحقيقية "أعلى بكثير" من الحصيلة الرسمية لأن أعمال التحقق مستمرة.

وفي خطابه السنوي أمام البرلمان اليوم، حمل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية مسؤولية ارتفاع عدد ضحايا الحرب، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني بات أسيرا ورهينة بيد النظام في أوكرانيا

وقال إن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد بدعمه الانقلاب الدموي في أوكرانيا ونشر الكراهية ضد روسيا.

وأكد أنه كلما ازداد إمدادات السلاح الغربية لأوكرانيا يزيد تصميم روسيا على الرد.

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