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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقد فشلت.. رسالة قوية من أمين عام حلف الناتو لـ بوتين

أمين عام حلف الناتو
أمين عام حلف الناتو

عقد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع كلا من وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال أمين عام حلف الناتو، إن روسيا تستعد لشن هجوما جديدا وبدأت في التعبئة، لافتا إلى أنه لا أحد هاجم روسيا ولكنها هي من بدأت بالاعتداء.

وعلق أمين عام الناتو على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ألقاه اليوم أمام البرلمان، أن بوتين أوضح اليوم أنه يستعد لمزيد من الحرب ويواصل التصعيد، مضيفا: "قلقون من تخطيط الصين لدعم الحرب الروسية".

وأشار ستولتنبرج، إلى أنه يجب أن نواصل الدعم لأوكرانيا ونعززه، ومن الضروري الإسراع في تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لافتا إلى أن هناك حاجة عاجلة لتسليم كل الأسلحة التي تم التعهد بها لـ أوكرانيا.

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وتابع: "نواجه حرب استنزاف في أوكرانيا ولن نسمح بأن يفوز بوتين بالحرب"، مشيرا إلى أن بوتين اعتقد أنه سيتمكن من غزو أوكرانيا وضرب الوحدة الأوروبية لكنه فشل.

وأوضح أمين عام حلف الناتو، أن الحلف سيعقد اجتماعا لخبراء المشتريات لضمان امتلاك أوكرانيا للأسلحة التي تحتاجها.

وعلى جابن آهر، قال ستولتنبرج: "نأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت"، مضيفا: "نحث روسيا على إعادة النظر في قرارها تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت".

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