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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"نالت ما تستحقه".. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يرسل تهديد خطير لواشنطن

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة حصلت على ما تستحقه بتعليق معاهدة الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت".

وأضاف ميدفيديف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تشن حربا على روسيا ثم تطالب بالاستقرار الاستراتيجي.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والدول الأرووبية.

وقال بوتين، إن روسيا تعلق مشاركتها في اتفاقية ستارت الجديدة الخاصة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية، موضحا أن روسيا لا تنسحب من معاهدة الأسلحة الاستراتيجية ولكن تعلق مشاركتها بداية من اليوم.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي بلغ 91%.

كما وصف الرئيس الروسي بيان حلف الناتو الذي يطالب فيه موسكو بالعودة إلى معاهدة ستارت وقبول عمليات التفتيش على المنشآت النووية بـ"السخيف".

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وأضاف : "يجب أن نأخذ في الاعتبار الترسانات النووية لفرنسا وبريطانيا قبل العودة إلى مناقشة معاهدة ستارت"، متابعا: "الناتو يعلن صراحة أن هدفه الأساسي هزيمة روسيا ولا يمكننا تجاهل ذلك على مستوى تمديد معاهدة ستارت".

ولفت بوتين إلى أن الناتو طلب الإشراف على قوات الردع النووية الروسية وهذا هو العبث بعينه.

وعن الولايات المتحدة، قال الرئيس الروسي، إنه إذا نفذت الولايات المتحدة تجارب نووية سنفعل المثل، لافتا إلى أن بعض الأسلحة النووية في الولايات المتحدة تقترب من انتهاء صلاحيتها.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الولايات المتحدة معاهدة الأسلحة الاستراتيجية روسيا فلاديمير بوتين

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