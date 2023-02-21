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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الرئيس السيسي نجح في استعادة مكانة مصر وتقوية علاقاتها بدول العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الأولى لمصر، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين و تعكس مدى عمق العلاقات بين مصر وأوزبكستان في إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين و سيكون لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية والثقافية وزيادة حجم الوفود السياحية بين الجانبين، لافتا إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية والتقارب الروحي والديني المتبادل بين الشعبين المصري والأوزبكي كان أساسا مهما لتنمية العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين مصر وأوزبكستان .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر:  الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استهدفت بناء قاعدة قوية من العلاقات مع عدد من الدول ونجح الرئيس السيسي في استعادة مكانة مصر لدورها الريادي وتقوية علاقاتها مع دول العالم ومنها دولة أوزبكستان و خلق مكانة جديدة لمصر فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والشراكة في التنمية.

وتابع فرحات النشاط المكثف الذي قام به الرئيس السيسي على صعيد السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية وزيارته لأوزبكستان فى 2018 كانت دفعة مهمة في العلاقات الثنائية لأنها كانت أول زيارة لمصر لهذه الدولة، ووضعت أسسا جديدة للعلاقات والتعاون الاقتصادى أثمرت عن تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، كما أسهمت في تحقيق المصالح الوطنية للدولة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

وأشار فرحات إلي أن الزيارات التي قام بها الرئيس خلال الأسابيع الماضية للهند وأرمينيا وأخيرا استقبال الرئيس الأوزبكستانى تساهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين بجانب اجتماع رجال المال والأعمال بين البلدين للتعرف على الفرص الاستثمارية واحتياجات الأسواق وبالتالي المساهمة في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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