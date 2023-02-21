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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد القادر يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك أسوان

صدى البلد

أضاف الأهلي الهدف الثاني في شباك فريق أسوان في المباراة التي تقام على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل كهربا هدف الأهلي الأول في الدقيقة ٣٤ من عمر اللقاء بعد عرضية من حسين الشحات قابلها برأسية سكنت شباك أبناء الجنوب.

وسجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني في شباك أسوان في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تمريرة من حسين الشحات مرر الكرة من على الجاني الأيمن للاعب أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وكان  الحكم محمود البنا، ألغي هدفا مبكرا لفريق الأهلي في شباك أسوان بعد كرة أرضية من محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء، سددها كهربا بسهولة في الشباك في الدقيقة العاشرة، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بسبب وقوع أفشة في مصيدة التسلل.

وبدأ الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد أشرف، محمود متولي، محمد عبد المنعم،  خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية- أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

الهجوم:  حسين الشحات، أحمد عبد القادر،  محمود  عبد المنعم كهربا.

مصر كهربا الدوري المصري أسوان محمد الشناوي حسين الشحات الشوط الأول الشناوي

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