استعدادا لمواجهة الترجي.. فيريرا يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل بدء مران اليوم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين ووجه لهم عدة رسائل مهمة قبل انطلاق المران، وشدد على ضرورة التركيز والعمل بكل قوة من أجل المواجهة المرتقبة أمام الترجي.

وأضاف أن المباراة المقبلة مهمة جدا ولا بديل عن الفوز فيها وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة للتأهل للدور التالي.

وأكد المدير الفني على ثقته في إمكانيات وخبرات جميع اللاعبين في تحقيق المطلوب.

وفي نهاية الجلسة شرح فيريرا بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمواجهة المقبلة ، وطالب الجميع بتنفيذ المطلوب بكل دقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.