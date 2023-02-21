طالب يطعن زميله بأداة حادة بقرية بشبيش بالمحلة لخلافات سابقة

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة طعن طالب لزميله وإصابته بجرح في وجهه و إصابات بلغت 50 غرزه وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي المحلة العام .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة الكبري يفيد أستقبال مستشفي المحلة الكبري لطالب يدعي عطية إبراهيم عطية 19 سنة طالاب مصاب بجروح قطعية في الرأس والوجه وطعن في أسفل البطن وجاري تقديم الإسعافات الأولية له .

وبسؤال المجني عليه أقر بقيام زميله ويدعي "ا.ط.خضر" 20 سنه مقيم بنفس ذات القرية بطعنه وأحداث إصابات في الرأس والوجه بعدد 50 غرزه بدون أسباب وقال أنه أثناء سيره في الطريق أستوقفه الجاني وقال له " أنت بتبص ليا كده ليه " وأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.