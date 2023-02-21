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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق خطير من فرنسا حول التجارب النووية الروسية

تهديدات بوتين النووية
تهديدات بوتين النووية

أعربت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق جراء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي طالب فيها جيشه بالاستعداد لإجراء تجارب نووية.

قالت الرئاسة الفرنسية: " ننظر بقلق إلى طلب بوتين لجيشه بالاستعداد لإجراء تجارب نووية".

وكان أصدر اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا ، لوزارة الدفاع بالاستعداد لإجراء تجارب نووية، وفق ما ذكرت صحف دولية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لا ترى أي سبب لتغيير وضع قواتها النووية بعد تعليق الرئيس بوتين معاهدة ستارت.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ حرب أوكرانيا.

وفي خطابه عن حالة الأمة قال بوتين أيضا إن على روسيا أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي خطوة من شأنها إنهاء الحظر العالمي على تجارب الأسلحة النووية الساري منذ أيام الحرب الباردة.

في تفسيره لقراره بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت اتهم بوتين واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإعلان صراحة عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا.

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