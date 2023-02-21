لتغيبهم عن العمل.. إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية، وذلك بعد تقرير المتابعة الميدانية المفاجئة اليوم.

وكلف “الصبروط”، محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي الخانكة وشبين القناطر، وجرى متابعة مركز شباب زاوية الشيخ سند وكفر شبين وكفر الشوبك ووادي النيل وكفر عبيان وأبو زعبل البلد والأمل وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.



كما شملت المتابعة مراكز شباب الخانكة وعرب الربيعيين والذي تبين أنهم مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم.

أما مراكز شباب مزرعة الجبل الأصفر و23 يوليو وعرب العليقات القبلية مغلقين في أوقات العمل الرسمية، وأوصت اللجنة بالالتزام بتنفيذ إجراءات عوامل الأمن والسلامة والاهتمام بتنفيذ الخطة الموحدة والعمل على استغلال الأماكن غير المستغلة.

كما تم متابعة معرض الحرف اليدوية بمركز شباب كفر شبين ويوم رياضي بمركز شباب الأمل، كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.