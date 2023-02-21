وحدة القسطرة تنقذ حياة ممرضة بمستشفى السويس العام

أنقذت وحدة القسطرة حياة ممرضة بمستشفى السويس العام وذلك بعدما حدث توقف مفاجئ بالدورة الدموية وعضلة القلب ، أثناء قيامها بمهام عملها الوظيفية وعلي الفور تم تحويل الحالة لوحدة القسطرة وعلي الفور أجري الفريق الطبي بوحدة القسطرة ، إنعاش قلبي رئوى ومساچ لعضلة القلب وتم عمل رسم قلب وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة , تبين علي إثرها وجود احتشاء حاد ممتد بالجدار الأمامي لعضلة القلب مما تطلب إجراء قسطرة قلبية بسرعة عاجلة لإنقاذ حياة المريضة .

و بعرض الحالة علي الدكتور أحمد شبل استشاري القسطرة القلبية والمدير الفني لوحدة القسطرة بمحافظة السويس ، وجه بتجهيز الحالة وقام بعمل قسطرة تشخيصية تبين خلالها وجود ، انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر الامامي النازل والذي تطلب تركيب دعامتين لإنقاذ حياة المريضة .

وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، بأنه يتابع الحالة الصحية للممرضة ، لافتاً لأن حالتها مستقرة بعد تركيب الدعامات وتخضع للمتابعة الطبية ، موجهاً الشكر لفريق عمل وحدة القسطرة أطباءاً وتمريض ، فيما وجه الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام ، بتقديم كل الرعاية الصحية للزميلة الممرضة ، مشيراً لأن فريق التمريض بشكل عام يتحمل عبئ ومسئولية كبيرة ، في تقديم الخدمة الطبيه للمواطنين داخل المستشفى.