عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة القسطرة تنقذ حياة ممرضة بمستشفى السويس العام

صدى البلد

أنقذت وحدة القسطرة حياة ممرضة بمستشفى السويس العام وذلك بعدما حدث توقف مفاجئ بالدورة الدموية وعضلة القلب ، أثناء قيامها بمهام عملها الوظيفية وعلي الفور تم تحويل الحالة لوحدة القسطرة وعلي الفور أجري الفريق الطبي بوحدة القسطرة ، إنعاش قلبي رئوى ومساچ لعضلة القلب وتم عمل رسم قلب وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة , تبين علي إثرها وجود احتشاء حاد ممتد بالجدار الأمامي لعضلة القلب مما تطلب إجراء قسطرة قلبية بسرعة عاجلة لإنقاذ حياة المريضة .

و بعرض الحالة علي الدكتور أحمد شبل استشاري القسطرة القلبية والمدير الفني لوحدة القسطرة بمحافظة السويس ، وجه بتجهيز الحالة وقام بعمل قسطرة تشخيصية تبين خلالها وجود ، انسداد تام بالشريان التاجي الأيسر الامامي النازل والذي تطلب تركيب دعامتين لإنقاذ حياة المريضة .

وأشار الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ، بأنه يتابع الحالة الصحية للممرضة ، لافتاً لأن حالتها مستقرة بعد تركيب الدعامات وتخضع للمتابعة الطبية ، موجهاً الشكر لفريق عمل وحدة القسطرة أطباءاً وتمريض  ، فيما وجه الدكتور أحمد محمد نوح مدير مستشفى السويس العام ، بتقديم كل الرعاية الصحية للزميلة الممرضة ،  مشيراً لأن فريق التمريض بشكل عام يتحمل عبئ ومسئولية كبيرة ، في تقديم الخدمة الطبيه للمواطنين داخل المستشفى.

الفن ممرض تركي وزارة الصحة والسكان صحة الممر القلب الحالة الصحية مستشفي ممرضة مرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

فقد 270 جنيها.. أسباب تراجع أسعار الذهب فى مصر

محدش بيطلبني.. فاروق فلوكس يصدم الجميع بحاله ..ويطلب الدعاء لنجله أحمد

مفاجأة..بايدن يطالب بإقالة بوتين من منصبه

إسرائيل| نتنياهو يدعو لإجراء محادثات حول أزمة القضاء.. والمعارضة: أكاذيب واحتيال وتلاعب

منتجي الدواجن تكشف عن حل نهائي لأزمة ارتفاع أسعار الفراخ والبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة تشبع.. طريقة عمل طاجن العكاوي بالخضار

من غير بسترة ولا تجهيز ..أطعمة تخزن فى الفريزر كما هى

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

فيديو

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ