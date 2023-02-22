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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سر اللون الأزرق في سماء الإسكندرية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة| فيديو

سماء الإسكندرية
سماء الإسكندرية

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظهور اللون الأزرق في سماء الإسكندرية نتيجة لحفل أقيم هناك، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بأي ظهور لكائنات فضائية، أو لزلزال تركيا وسوريا.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه لم يحدث زلزال في مصر خلال تلك الفترة، مؤكدا أن اللون الأزرق غير مرتبط بظاهرة فلكية غريبة.

 

كل تفاصيل تظهر على السوشيال ميديا

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يوجد علميا إرتباط لون السماء بحدوث زلازل، مؤكدا أنه أن نتابع كل تفاصيل تظهر على السوشيال ميديا تخص عملنا.

المعهد القومي للبحوث الفلكية اللون الأزرق الاسكندرية السوشيال ميديا مصر

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