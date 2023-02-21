استشاري تخطيط عمراني: اليابان عملت على تخفيف آثار الزلازل في منشآتها.. فيديو

أكد دكتور سيف الدين فرج، استشاري التخطيط العمراني، أن أكبر دولة بها استمرار لحدوث الزلازل هي اليابان، مشيرا إلى أن اليابان عملت على وجود تخطيط للبناء لتجنب الزلازل.

وقال سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك أبعاد هامة لا بد أن يتم مراعاتها في جدوث أي زلزال، وهي قوة الزلزال ومدة الحدوث، والمركز الذي يتم فيه.

وتابع استشاري التخطيط العمراني، أن مشكلة اليابان في القطارات، خاصة أن اليابان بها القطارات المعلقة، لأن القطارات معلقة ولو حدث زلزال ستكون نتائجه كارثية.

يظهر في الإنشاءات

وأشار سيف الدين فرج إلى أن جميع المباني التي أنشئت في مصربعد زلزال 92 راعت أبعاد لتجنب الزلزل، وهو ما يظهر في الإنشاءات.