انهيار عصبي ودخول للمستشفى.. وليد سليمان يروي كواليس مثيرة قبل انتقاله للأهلي

قال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، إن والده كان ميكانيكي سيارات، مضيفا:" كنت أقوم بمساعدة والدي في عمل الورشة وذلك في أوقات الإجازة ".

وقال وليد سليمان في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كنت بلعب امام ورشة أبويا ولما اخسر كنت بعيط ".

واكمل وليد سليمان :" عندما كان عمري 15 سنة روحت اختبارات النادي الأهلي لكني الخبير الأجنبي رفض التحاقي بالنادي الأهلي بسبب صغر حجم جسمي ".

ولفت وليد سليمان :" حصلت على عرض من ناشئين حرس الحدود والتحقت بنادي حرس الحدود ثم انتقلت إلى الجونة ثم بتروجيت ".

وتابع وليد سليمان :" أثناء تواجدي في بتروجيت كان هناك وعود كل عام بالانتقال للنادي الأهلي وفي إحدى السنوات وقبل غلق باب القيد جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى بسبب خوفي من عدم انتقال للنادي الأهلي، ثم انتقلت لنادي غنبي لمدة موسم ثم انتقلت للنادي الاهلي".