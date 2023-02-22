نادين نسيب تروج لـ مسلسلها "وأخيراً" عبر إنستجرام

روجت الفنانة نادين نسيت لـ مسلسلها الجديد "وأخيراً" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت نادين البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:"مسلسل وأخيراً علي شاهد وام بي سي مصر خلال شهر رمضان".

وعلي جانب آخر كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن موعد وشرط إتمام زواجها للمرة الثانية على خطيبها الذي أعلنت عنه عبر حسابها على تطبيق انستجرام، منذ فترة.

وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحات لها على هامش حضورها حفل joy awards، إنها منشغلة بالكثير من الارتباطات المهنية خلال هذه الفترة ولن تنتبه لأي أمور شخصية حتى تنتهي من أعمالها.

وتحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها الجديد، وقالت إنها عاشت تجربتها كاملة بعد الانفصال حتى لا تعيد نفس الأخطاء، ووجهت له رسالة قالت فيها إنه شخص مقرب منها جدا، ووقف بجانبها في العديد من الأزمات والأمور، وبشكل عام هي تثق فيه جدا.