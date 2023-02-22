مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

فتح أحمد الطيب، المعلق الرياضي، النار على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما بدر منه خلال الأيام الماضية تجاه لاعب الفريق.

وقال أحمد الطيب في تصريحات تليفزيونية: “كان يجب على مرتضى منصور معاقبة أحمد فتوح، لاعب الزمالك في الغرف المغلقة وليس على الملأ في وسائل الإعلام”.

وتابع: “هذا الأمر تسبب في إبعاد لاعب الزمالك عن مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة”.

فتوح لاعب الزمالك

واختتم: “فتوح لاعب استثنائي وهو الأفضل في مركزه بقارة أفريقيا، وكان لا يجب أن يتم سبابه على الملأ بهذا الشكل من رئيس نادي الزمالك”.