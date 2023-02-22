صدمة لـ كولر.. إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام صن داونز

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، صدمة قوية بشأن احتمالية غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى كسر في أحد أصابعه باليد اليمنى ومن المقرر أن يتم حسم مشاركته في المباراة المقبلة أم لا خلال الأيام القادمة.

الأهلي ضد أسوان

وفاز الأهلي على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.