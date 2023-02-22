500 جنيه للكشف الطبي والتحاليل.. شروط وطرق التقديم إلى الحج 1444

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة كبيرة في أعداد المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج 2023، عقب إعلان وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة للعام الحالي هجرياً 1444 - 2023 ميلاديا.

كما أقرت وزارة الصحة والسكان عددا من الشروط للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.

تحاليل الكشف الطبي للحجاج

وحددت وزارة الصحة والسكان، التحاليل اللازمة للكشف الطبي، قائلة إنه سيتم إجراء الكشف الطبي على الراغبين في السفر إلى الحج طبقا للنموذج الذي تم التوافق عليه والتحاليل اللازمة للكشف، وهي:

صورة دم كاملة.

تحليل وظائ كبد.

تحلي وظائف كلى.

أشعة عادية على الصدر.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تقرر بدء تلقي طلبات حج القرعة الثلاثاء الموافق 21 فبراير، وفقا لما ورد إلى الوزارة من كتاب اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ورئيس مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية.

وحددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام 2023، على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها، أنها خصصت 237 مستشفى مقترحا لإجراء الفحص الطبي للحجاج موسم 1444 هجري - و2023 ميلادي، على مستوى الجمهورية.

وبدأت مستشفيات وزارة الصحة والسكان استقبال المسافرين للحج لتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومنحهم التقارير الطبية المطلوبة لاستكمال أوراق السفر ضمن حج القرعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن رسوم الكشف الطبي للحج، مؤكدة أن "قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنيه".

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 إلى 2 ظهرا مع التأكيد على أن يتم إرسال البيانات الإلكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة.

حالات تمنع من السفر إلى الحج

وحددت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، الأمراض غير المصرح لأصحابها السفر ضمن حج القرعة هذا العام، والتحاليل اللازمة للكشف، وفقا لما تم التوافق عليه باجتماع لجنة الإعداد لبعثة الحج.

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كل من:

مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

حالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة الطبية تستهدف توعية الحجاج مع بداية موسم الحج من خلال الصفحات الرسمية للوزارة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يقدم الحجر الصحي بالمطار التوعية بالإجراءات الوقائية، ويقوم بتوزيع المطويات التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، كما يتم عرض الأفلام التوعوية بشاشات العرض في مطار القاهرة.

وتنظم البعثة الطبية عدة ندوات توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، وتتضمن الندوات كيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.

وقد أعلنت السعودية، الإثنين، أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم، بعد ثلاث سنوات من تقليص عدد الحجاج بشكل كبير على خلفية تفشي جائحة "كوفيد-19".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ - 2023، حتى يوم الإثنين الموافق 6 مارس 2023.

طرق وشروط التقديم للحج 1444

وللتقديم على قرعة الحج 2023 هناك عدة طرق من بينها:

الدخول على موقع البوابة المصرية الموحدة للحجز.

الضغط على تسجيل طلب حج قرعة إنترنت.

قراءة الشروط والتعليمات الموضحة على الموقع جيدًا، ثم الإقرار على الموافقة عليها.

الضغط على كلمة التالي.

إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار ما إذا كان هناك مرافقين أم لا.

تأكيد الطلب في التسجيل في قرعة الحج 2023.

تحديد طريقة دفع الرسوم.

ثم انتظار نتيجة الطلب والإعلان عن الفائزين في قرعة الحج 2023.

من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة.

وهناك مجموعة من الشروط للتقديم للحج يجب توفرها ومن بينها:

أن يكون كامل الأهلــية القانونية لأداء المناسك.

مصرى الجنسـية.

يُعتمد في تحديـد شـرط الســن تاريخ 30 /4 /2023م المـوافـق 10 شـوال 1444 هـ، إذ لا يقـل سن الرجال منهم عن (25 عامًا).

يُسـتثنى من شرط السن المحرم الشرعي لسـيدة أقل من (45 عاما ) لا يقــل عمره عــن (18 عامًا).

يُســـتثنى من ذلــك الســـيدات البالغات مـــن العمر (45 عامًا فأكـــثر وحتى أقل من 70 عامًا)، شريطة ألا يكون المُرافق أو المحرم قد ســبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

في حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مُـــقدم الطلب والمُرافق الغير وجوبى، تُلــغى فرصــة الحـــج للمُرافق الغير وجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم التصعيد من الفائزين بالقرعة الإحتياطية.

في حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مُقدم الطلب والمُرافق الوجوبى، يُطلــب من مُـــقدم الطلب الفائز ترشيح مُرافق بديـــل بذات الشروط.

وفي حالة عدم استطاعتـــه ذلك، يُلغي طــلب الحج كاملا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم التصعيد من الفائزين بالقرعة الاحتياطية.

بالنسبة للمُرافق صغير السن (ذكور / إناث )، يُشــترط إستخراج جواز ســفر مُميكن مُنــفصل له، وتُحـــتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات المُخصصة وبكامل قيمة تكاليف الحج المُقررة.

كما توجد مجموعة من البيانات المطلوبة، والتي يجب توافرها كما يلي: