تفاصيل.. حقيقة انخفاض منسوب مياه الشواطئ في البحر

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناه دي ام سي الفضائية؛ حقيقة ما تردد عن إنخفاض وإنحسار منسوب مياه الشواطئ في البحر؛ واستجابة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مفسرا لهذه الظاهرة؛ أن انخفاض منسوب المياه في الشواطئ يعد ظاهره طبيعية تحدث بشكل دوري في جميع أنحاء العالم وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر ولا علاقة لها مطلقا بحدوث تسونامي وقد رصدت محطات رصدا حركة المياه في البحار وحدوث إنخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ انه سيرتفع مرة اخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

أضافت أن المركز ناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف اثارة حالة من الهلع بين المواطنين مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.