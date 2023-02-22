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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد أسبوعين من الترم الثاني للمدارس| ننشر خريطة مواعيد الامتحانات.. والدروس المحذوفة من المناهج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في جميع مدارس الجمهورية وسير العملية التعليمية بلا أي شكاوى منذ بدء انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 والذي انطلق رسميا يوم 11 فبراير 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 11 مايو 2023، مشيرةً إلى أن عدد أيام الدراسة فيه 90 يومًا.

مواعيد الامتحانات

  • امتحانات شهر فبراير تبدأ في الأسبوع الأول من مارس
  • امتحانات شهر مارس تبدأ في الأسبوع الأول من إبريل 
  • المهام الأدائية تبدأ خلال 25 حتى 30 إبريل 
  • امتحانات آخر العام لصفوف النقل تبدأ الخميس 6 مايو
  • امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 13 مايو
  • امتحانات الدبلومات العملية من 20 مايو
  • امتحانات الدبلومات النظرية من 27 مايو
  • امتحانات الثانوية العامة “الدور الأول” من 10 يونيو .

 

امتحانات شهري مارس وابريل 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم عقد امتحانات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات شهري مارس وأبريل على مستوى المدرسة، وتكون امتحانات شهري مارس وأبريل قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن تلتزم المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

 

تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني

وقررت وزارة التربية والتعليم تخفيف مناهج الفصل الدراسي الثاني عن طريق تحديد دروس للإطلاع فقط في مقررات الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الدروس التي تقرر عدم تضمينها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتخفيف على الطلاب :

الأحياء والكيمياء والفيزياء للمرحلة الثانوية

  • أحياء الصف الأول الثانوى العام الجزء المخصص للإطلاع هو مملكة الحيوان من بداية شعبة المسميات حتى شعبة شوكيات الجلد من الصفحة 115 حتى 120.
  • أحياء الصف الثانى الثانوى، الجزء المخصص للإطلاع الانتحاء الأرضى والمائى صفحة 90 و91، ومن بداية الجهاز العصبى الذاتى حتى بعض تأثيرات الجهاز العصبى الذاتى من 106 حتى الصفحة 108.
  • مادة الكيمياء للصف الأول الثانوى العام، الأجزاء المخصصة للإطلاع من الصفحة 123 و124 المجموع الجبرى الثابت للحرارة ونواة الذرة والجسيمات الاستخدامات السلمية للاشعاع صفحة 153 وأيضا الآثار الضارة للاشعاع 124.
  • مادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي العام، الأجزاء المخصصة للإطلاع الدور الكيمياء الحيوية للصوديوم والدور الكيمياء الحيوي للبوتاسيوم والأمونيا وصناعة الأسمدة وبعض الملاحظات على الأسمدة الشائعة، وحصص النيتريك والتحضير والخواص والكشف عن ايون النترات وكيف تميز بين أملاح النترات والنيتريت

العلوم للمرحلة الابتدائية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) 


الصف الرابع الابتدائي

 ( عن الوقود) نشاط (11) حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفري 38، 93.

  • المفهوم الثالث ( مصادر الطاقة المتجددة) نشاط (4) لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.
  • الوحدة الرابعة: المفهوم الأول (تفتت الصخور وتحركها) نشاط (5) لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط (8) ابحث كعالم ،البحث العملي تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية (103 .104.105)، نشاط (10) قيم كعالم - التجوية 106، نشاط (13) قيم كعالم أدلة التغير 111/112.
  • المفهوم الثاني (تغير مظاهر سطح الأرض ) :

- نشاط (4) ابحث كعالم - البحث العملى مظاهر السطح في بينتك 123و124و125.

- نشاط (5) لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط (8) حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط (10) ابحث كعالم والبحث العملى تحولات الرمال (136- 137- 138).

- نشاط (12) قيم كعالم - وصف التضاريس (143 -142). 


الصف الخامس الابتدائي 

  • الوحدة الثالثة:

المفهوم الثاني ( الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض)  نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات  المياه 40،41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44. 

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

  • الوحدة الرابعة :

المفهوم الأول: نشاط ( 8 ) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط ؟ 94 و95 و96.

-  المفهوم الثاني :أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124) 

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.

الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا 

المرحلة الابتدائية


الصف الرابع الابتدائي
- الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا (الدرس الثالث)
- الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا (الدرس الرابع تطوير وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع).

الصف الخامس الابتدائي
- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والاداب في بلدنا).
- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي : البيئة الصحراوية (الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية).

الوحدة الثانية : البيئة الساحلية الدرس الثالث : الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية.

المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي

الوحدة الأولي : المناخ والنبات الطبيعي الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري.
الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة الدرس الثاني : المواطنة (حقوق وواجبات) والدرس الثالث أنت والقانون.

الصف الثاني الاعدادي

-الوحدة الأولى : خيرات وطننا العربي الدرس الثالث : الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

- الوحدة الرابعة : روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث : روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب والوحدة الخامسة : قيمنا الإسلامية والمواطنة الدرس الثاني : المشاركة التطوعية الصالحة .

بالنسبة للمرحلة الثانوية 
- مادة التاريخ للصف الأول الثانوى" الحضارة الرومانية فى الوحدة الرابعة" حضارة اليونان وحضارة الرومان.
- مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوى العام، الدرس الثالث النقل والتجارة فى مصر بالوحدة الرابعة بعض الأنشطة الاقتصادية فى مصر.
- بالنسبة للصف الثانى الثانوى مادة التاريخ" الدرس الثالث مصر فى عصر الفاطميين بالوحدة الثالثة مصر والدول المستقلة والدرس الثانى النظام العالمى بالوحدة الرابعة الحضارة الإسلامية واسهاماتها"
- مادة الجغرافيا، الوحدة الرابعة جغرافية التنمية البشرية، الدروس الثانى مؤشرات التنمية البشرية والثالث نماذج تنموية رائدة، والجزء الخاص بالتجربة الماليزية للقراءة فقط صفحة 103 حتى 105 فقط

اللغة العربية 

 

المرحلة الابتدائية 

- الصف الثاني الابتدائي 
- قصة الاستماع سر الحياة من ص 54 إلى ص 55.

- قصة " مجاري النيل تسقي الحقول من ص 58 إلى ص 63 التواصل عبر الزمن من ص 112 إلى 115 قصة لاستماع جيراني كأهلي من ص 124 إلى ص 125

-قصة " أبحث عن شريك من ص 128 إلى ص 132.

الصف الثالث اللابتدائي :

- قصة الاستماع اختراع عجيب من ص 54 إلى ص 55.

-قصة "صندوق الذكريات " من ص 58 إلى 63.

-المقايضة من ص  111 إلى 114.

- قصة الاستماع أختي وقصة كفاح من ص 122 إلى ص 123 .
- قصة طالب متميز من ص ١٢٦ إلى ص ۱۳۰

الصف الرابع الابتدائي .

- أنشطة نص الاستماع (حوار مباشر )من ص 66 إلى ص 67.

- نص معلوماتي ( بنيان  سد عالي جديد من ص 77 إلى ص 83).

- أنشطة نص الاستماع الفصل الأول : بين الماضي والحاضر ) من ص 96 إلى ص 97.
- أنشطة نص الاستماع ( الفصل الثاني : بين الماضي والحاضر ) من ص 122 إلى ص 123.
- نص معلوماتي ( التطعيم لمجتمع سليم ( من ص 132 إلى ص 138 نص معلوماتي ) التبادل التجاري ( من ص 160 إلى ص 166).

الصف الخامس الابتدائي :

- قصة الفلاح الفصيح (۱) من ص 76 إلى ص 85.
- نص معلوماتي ( قوانين الاحترام حول العالم من ص 110 إلى ص 116.
-  انشطة نص الاستماع  كن داعمًا ولا تكن مثبطا من ص 126 إلى ص 127.

-  قصة الفلاح الفصيح (2) من ص 172 إلى ص 176.

الصف السادس الابتدائي :

الدرس الثالث : أيام الطفولة ( الشاعر التونسي- أبو القاسم الشابي) من ص 30.

- قصة علي مبارك ( من 131 إلى 160 - من 19 إلى 100 )

 

المرحلة الإعدادية 


1- الصف الأول الإعدادي هيا تشجع بالخلاق كريمة من 14 إلى 16.

-تصالح من 50 إلي 52.

الصف الثاني الإعدادي

-اختراعات عربية من 17 إلى 20.

الدرس الثاني : القراءة .. حياة للحياة (نثر : عباس محمود العقاد ) من 12 إلى 44.

-الصف الثالث الإعدادي رسالة إلى ابني من 20 إلى 22.

المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي:  من سمات الشخصية المصرية د/ سليمان حزين (نثر)

الصف الثاني الثانوي: نص اللغة والمجتمع أحمد سعيدان (نثر)

دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط
دروس للاطلاع فقط

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