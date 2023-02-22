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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخفاء الحقيقة.. بيان عاجل من روسيا بشأن التحقيق في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الغرب يحاول التستر على نتائج التحقيق في تفجير نورد ستريم.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: “الدول الغربية دخلت في حالة هستيرية كما هو الحال معها عادة. كانت الصعوبة أنه كان من الصعب للغاية التحدث بشكل سلبي عن تطورات القرار الروسي الذي تضمن، على سبيل المثال، دعوات لإجراء تحقيق دولي في الهجمات الإرهابية  تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة".

وأوضحت أن “الهجوم على خط أنابيب الغاز يتعارض مع أمن الطاقة والبيئة، وهو ما كان ينبغي أن يتسبب في "هستيريا" الليبراليين بشأن إجراء تحقيق دولي فوري”.

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وأكدت زاخاروفا: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لهم، لكنهم حاولوا الخروج ببعض الحجج على الأقل.

 لكن لا توجد حجج… الحقيقة هي أنهم، كما هو الحال دائمًا، يحاولون فقط إخفاء مساراتهم، هذا كل شيء".

الخارجية الروسية زاخاروفا الغرب نورد ستريم

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