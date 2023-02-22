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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يوم تأسيس السعودية.. الملك سلمان: 3 قرون عاصرنا خلالها مختلف التحديات

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن ذكرى يوم التأسيس تعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة التي حققت فيها المملكة الإنجازات في كافة المجالات.

وقال الملك سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً."

وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام بكافة مناطق المملكة، فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.
 

يوم التأسيس المملكة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز

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