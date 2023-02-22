عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية تناقش الأنشطة والدورات التدريبية والندوات التوعوية

دكتور أشرف الغندور
دكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية

قدم الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ظهر اليوم الاربعاء، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين شاركوا فى أعمال القافلة الطبية التى توجهت إلى مركز أبو المطامير بالبحيرة نهاية شهر يناير الماضى لتخفيف المعاناة على أهالي المركز وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المختلفة.

شارك في القافلة 10 أطباء من كليات الطب البشرى والصيدلة وطب الأسنان، و50 طالبا، وأعلن أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغت 804 حالة، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم وتم تحويل بعض الحالات التى تستدعى عمل إجراءات طبية وتجهيزات خاصة إلى المستشفى الرئيسي الجامعى.


وأشاد نائب رئيس الجامعة بنجاح دورة إنعاش القلب والتنفس CPR والتي تمت بالتعاون بين لجنة قطاع السلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور فهمي شارل وكلية التمريض لتدريب العاملين عليها مع التأكيد علي استمرارها لعدة مرات قادمة.

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار تفعيل مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»

سر اللون الأزرق في سماء الإسكندرية.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة| فيديو

ووافق المجلس على مذكرة التعاون بين كلية طب الأسنان ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى مجال المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة وبرامج تدريبية مشتركة.


كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية العلوم جامعة الإسكندرية ووزارة الصحة والسكان فى مجال تطوير البحث العلمى والمعامل البحثية والورش العلمية وغيرها.


واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول قيام كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بزيارة  لمشروع الألبان واللحوم بأبيس، وذلك يومى 8 ، 9 فبراير 2023 للتعرف على مراحل التربية وإنتاج الحليب وتطبيقات التلقيح الاصطناعى، وأهم الأمراض وتلافى إنتقالها بين العجول.


كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وكيلة المعهد العالى للصحة العامة عن عدد من الندوات وهى" ندوة التوعية ضد الإيدز ومكافحة الوصة الإجتماعية "، وندوة " كيف نختار موضوع بحثى عبر تطبيق Microsoft Team، وتقرير حول تنظيم المعهد للسوق الخيرى الثالث.


كما استعرض المجلس عدد من الأنشطة والدورات المختلفة بكلية الزراعة بسابا باشا وذلك على النحو التالى:
* الدورات التدريبية الخدمية خلال إجازة نصف العام الدراسى فى تخصصات الكلية للمشاركة لتأهيل فى المشاركة لسوق العمل.
*مبادرة الإقلاع عن التدخين، ندوة مخاطر الإدمان وتقديم السلوك النفسى، مبادرة صحتك تاج، ندوة الوقاية خير من العلاج، طرق الوقاية من الأورام الخبيثة، وبلغ إجمالى عدد المتدربين خلال هذه الدورات 434 متدربا من جامعات الإسكندرية ودمنهور ومطروح .


وناقش المجلس التقرير المقدم من كلية التمريض حول تنظيم الكلية لأول صالون ثقافى للصحة النفسية، وتقرير عن تنظيم زيارة لدار المسنين ضمن فاعلية مبادرة " الوفاء ورد الجميل " .
واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية التربية للطفولة المبكرة عن ندوة " الشائعات وتأثيرها على الفرد والمجتمع".

الاسكندرية البحث العلمي وزارة الزراعة وزارة الصحة جامعة الإسكندرية الخدمات الطبية البحوث الفلكية التمريض أعضاء هيئة التدريس خدمات جامعة مطروح الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

ترشيحاتنا

بوتين: العملية العسكرية على "حدودنا التاريخية" مستمرة

أسرار مالك يوم الدين .. معانٍ عظيمة يوضحها خالد الجندي

روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي لـ أوكرانيا

القضية السكانية مسألة حياة أو موت.. مجلس الوزراء يعلن هذا القرار العاجل

قتله بـ دم بارد.. طالب يطعن معلم داخل فصل دراسي بفرنسا

بايدن : ندعم أوكرانيا مهما كلفنا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء... درة تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

ملئ بالجراثيم .. مكان في المطبخ أخطر من سلة القمامة

مي عمر تتألق بالأسود في إطلالة جديدة.. شاهد

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

فيديو

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ