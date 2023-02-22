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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : اعتماد 10 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أسماء الناجحين من محافظة:  (القاهرة) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م. 

المتقدمين للخطابة بالمكافأة

وأعلنت الأوقاف في بيان لها، عن النشر تباعًا لأسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :


1. أحمد عابد أحمد محفوظ القاهرة كلية الشريعة والقانون 
2. محمد ياسر ممدوح زايد القاهرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
3. أحمد رمضان فارس عبد الوهاب القاهرة كلية الدعوة الإسلامية
4. عمار أحمد إبراهيم عبد الشافي القاهرة كلية الدعوة الإسلامية
5. إسلام عبد الشكور حسين محمود القاهرة كلية الدعوة الإسلامية
6. مصطفى عيد عبد العزيز علي القاهرة كلية الدعوة الإسلامية
7. شرف الدين رمضان سيد محمد القاهرة كلية الدعوة الإسلامية 
8. أحمد الرفاعي سليمان هدية القاهرة كلية القرآن الكريم
9. عبد الله محمد فاروق محمد القاهرة كلية القرآن الكريم
10. ياسر إبراهيم السيد علي القاهرة كلية القرآن الكريم
وشددت على المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي: 
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين. 
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد النصر بالمنصورة 

وفي إطار استعداد مديرية أوقاف الدقهلية للأنشطة الدعوية بشهر رمضان 1444هــ، صرح الشيخ صفوت نظير المرسي - مدير مديرية الدقهلية بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1444هــ - 2023م  الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد: النصر – المنصورة - إدارة شرق المنصورة، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين وفق الجدول التالي:

الأوقاف وزارة الأوقاف خطابة بالمكافأة جامعة الأزهر المتقدمين للخطابة بالمكافأة كلية الدعوة الإسلامية ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد النصر بالمنصورة

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