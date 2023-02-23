العراق ينظم تجارته الخارجية من الصين باليوان

قال البنك المركزي في العراق إنه يعتزم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية وذلك في بيان لوكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوكالة أن البنك المركزي شرع في تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الجاري على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصبح السعر الجديد ‭‭1300‬‬ دينار مقابل الدولار.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح لرويترز إن "هذه أول مرة يتم فيها تمويل الاستيرادات من الصين باليوان .. واستيرادات العراق من الصين يتم تمويلها عن طريق الدولار فقط".

وهذه هي أحدث علامة على تنامي دور اليوان الصيني عالميا، مع اتجاه الصين إلى فتح أسواقها المالية تدريجيا، بالإضافة إلى إقدام بعض الدول على تنويع تعاملاتها بالعملات الأجنبية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه يستهدف ضمن هذه الخطة تعزيز أرصدة البنوك العراقية، التي لديها حسابات مع بنوك صينية بعملة اليوان.

وأضاف البيان أن الخيار الثاني سيكون عبر تعزيز أرصدة البنوك العراقية من خلال حسابات البنك المركزي لدى بنك JP Morgan، وبنك التنمية في سنغافورة.

وأوضح صالح أن الخيار الأول يعتمد على احتياطيات البنك المركزي من اليوان، فيما سيستغل الخيار الآخر احتياطيات البنك بالدولار الأمريكي في بنك JP Morgan، وبنك التنمية في سنغافورة. وستعمل تلك البنوك على تحويل الدولار إلى اليوان، والدفع إلى المستفيد النهائي في الصين.