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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون مشاوير.. طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا 2023

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

يقدم موقع “صدى البلد” كيفية استخراج  شهادة ميلاد 2023 من الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى شهادة الوفاة والزواج والطلاق، بكل سهولة ويسر دون عناء أو الوقوف في الانتظار.

اماكن ماكينات استخراج شهاده ميلاد

وحددت وزارة الداخليه اماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، وجاءت كالتالي:-

 ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") 

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

كيفية استخراج شهاده ميلاد أول مره إلكترونيا

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الالكترونية

خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 

وبعد التوجه الي اماكن الماكينات الذكية، يتم اتباع الخطوات التاليه:-

الوقوفم امام الماكينة، والضغط علي الخيارات المطلوبة

 تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بعرض للمواطن ان استخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

 تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

 تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من 5 دقائق يقوم المواطن بسحبها من أسفل الماكينة.

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

 

 

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه قيمة الرسوم يتم سدادها نقدياً بالماكينة دون اي تدخل بشري.

خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية 2023

وخطوات استخراج شهاده الميلاد و الوفاة و الزواج و الطلاق من الماكينات الذكية سهله وبسيطه وتاخذ حوالي 5 دقائق، وتبدء المرحله الاولي باستخراج شهاده الميلاد، ويستطسع المرء استخراجها من امام الماكينات الذكيه باتباع الخطوات التاليه:-

الوقوف امام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه واحد الاصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

 إدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.

 إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.

كيفيه استخراج شهاده ميلا من الماكينات الذكية

كيفيه استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية 2023

ويستطيع المواطنين الاستفادة من الماكينات الذكية للسجل المدني عن  طريق إختيار نوع المصدر المطلوب إستخراجه من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته من خلال مطابقة بصمة الوجه و أحد الأصابع، مع ما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومى البايومترية

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