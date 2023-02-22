تزامنا مع الصوم الكبير للمسيحيين.. سر أثر الرماد على جبهة الرئيس الأمريكي

حضر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماع مع زعماء دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الناتو مع أثر رماد علي جبهته مع بداية الصوم الكبير للمسيحيين.

وقال البيت الأبيض، إن "البقعة الداكنة على جبين الرئيس بايدن هي على ما يبدو رماد من تقليد كاثوليكي يمارس كل عام يوم أربعاء الرماد".

وقال بايدن: “اليوم ، أشارك المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد. إن الصوم هو وقت التأمل والتمييز وفرصة لإعادة التزامنا إلي الله ومع بعضنا البعض. نرجو أن نستمر في الحفاظ على الإيمان وننظر بقلوب متفائلة نحو عيد الفصح”.