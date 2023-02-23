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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 18 سيدة في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيبت 18 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي بسبب انفجار الإطار الخلفي بزمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهن للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 6781 ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مركز ملوي.

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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أسفر عن إصابة 18 سيدة وهن: سحر. م. ح 33 عاما وحنان. م. ج 32 عاما وفاطمة. ن. م 39 عاما ونادية. ف. ك 38 عاما وصفية. ا. م 44 عاما وسامية. ف 45 عاما ونعمة. م. ا 29 عاما وملك. ع. ح 14 عاما وهبه. ع. ج 23 عاما وفاطمة. ع. ع 30 عاما وعفاف. س. م 27 عاما وآيه. م. ع 24 عاما وشيماء. ص. ا 22 عاما وعصمت. ص. ا 36 عاما وبدرية. ف. ف 50 عاما ونادية. ا. ع 37 عاما وبدرية. ا. ف 30 عاما وملك. ط . ع 14 عاما.

وجري نقلهن إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وإرتجاج ونزيف داخلي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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