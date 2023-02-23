مع محمد رمضان.. مي كساب تكشف كواليس مسلسل "العمدة"

كشفت الفنانة مي كساب عن كواليس مسلسل "العمدة"، قائلة:" أقدم شخصية طيبة في المسلسل..هكون الزوجة الأولى لمحمد رمضان".

واسترسلت “مي كساب” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:" فريق عمل المسلسل متعاون وكلنا بنحب بعض..وكل دور مختلف عن غيره"، مضيفة:" مفيش مجال أن حد يضايق والكل مبسوط".

وأكملت:"تصوير المسلسل سينتهي خلال 12 يوم، ولن يكون هناك تصوير في شهر رمضان"، متابعة:" المسلسل هيكون مختلف تماما ومبسوطة بتجربتي مع محمد سامي".

ووجهت حديثها للفنانة يسرا، قائلة:"الفنانة يسرا وش الخير والسعد على أي حد بيشتغل معاها".