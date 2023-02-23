السوبرانو العالمية فرح الديباني: ماكرون يحب أغاني فيروز وداليدا

أكدت الميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني، أنها قامت بغناء أغنية "حلوة يابلدي" للرئيس الفرنسي ماكرون في مناسبة سابقة.

وقالت فرح الديباني في حوارها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ماكرون بيحب أغاني فيروز وداليدا".



وأضافت :" بعد قيامي بغناء النشيد الوطني الفرنسي في نهائي كأس العالم كان هناك تفاعل كبير ".

وتابعت :" الرئاسة الفرنسية صاحبة فكرة غنائي للنشيد الوطني في نهائي كأس العالم ولأول مرة في تاريخ الفيفا تقوم مغنية بغناء النشيد الوطني الفرنسي ".

وأكملت فرح الديباني :" فرنسا حصلت على موافقة الفيفا ووصلت قطر قبل الحفل الختامي بيوم واحد فقط ".