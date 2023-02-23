انشقت الأرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

ظهر تصدع جديد في قارة أفريقيا داخل الشرق الصحراوي من القارة الأمر الذي من شأنه التمهيد لتحتمالية ظهور بحر جديد.

وبحسب وكالة “أن بي سي” الامريكية، يبلغ اتساع هذا الصدع عدة مرات، بطول ٣٥ ميلا، مما يجعله حدث جلل، بينما ربطه البعض بما يحدث من سلسلة زلازل تضرب عدة دول منها تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر فيه الانشقاق الذي يتوقع العلماء أنه سيصبح شق طخم يقسم القارة السمراء إلى نصفين.

وأوضح الموقع في تقرير أنه يمكن لأي شخص الوقوف على امتداد منطقة قاحلة في شرق القارة السمراء، وهو المكان الذي سيقسم القارة إلى تحت أعماق الأرض، وهو امتداد يقع فوق نقطة يتقاطع فيها 3 صفائح تكتونية، تتباعد عن بعضها البعض ببطء، وهي العملية الجيولوجية التي يقول العلماء إنها سوف تقسم القارة إلى نصفين.