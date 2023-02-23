عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انشقت الأرض .. ظهور تصدع مفاجئ يقسم القارة الأفريقية نصفين..فيديو

تصدع
تصدع

ظهر تصدع جديد في قارة أفريقيا داخل الشرق الصحراوي من القارة الأمر الذي من شأنه التمهيد لتحتمالية ظهور بحر جديد.

txt

لماذا ارتدى رونالدو الجلابية البيضاء في السعودية؟..مواقع التواصل تشتعل لهذا السبب

txt

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته تقلب السوشيال ميديا

وبحسب وكالة “أن بي سي” الامريكية، يبلغ اتساع هذا الصدع عدة مرات، بطول ٣٥ ميلا، مما يجعله حدث جلل، بينما ربطه البعض بما يحدث من سلسلة زلازل تضرب عدة دول منها تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

ونشر الموقع مقطع فيديو يظهر فيه الانشقاق الذي يتوقع العلماء أنه سيصبح شق طخم يقسم القارة السمراء إلى نصفين.

وأوضح الموقع في تقرير أنه يمكن لأي شخص الوقوف على امتداد منطقة قاحلة في شرق القارة السمراء، وهو المكان الذي سيقسم القارة إلى تحت أعماق الأرض، وهو امتداد يقع فوق نقطة يتقاطع فيها 3 صفائح تكتونية، تتباعد عن بعضها البعض ببطء، وهي العملية الجيولوجية التي يقول العلماء إنها سوف تقسم القارة إلى نصفين.

 

إفريقيا تصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر يضرب طاجيكستان والصين

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

لماذا ارتدى رونالدو الجلابية البيضاء في السعودية؟..مواقع التواصل تشتعل لهذا السبب

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

اصطدموا بصخرة كونية..إعلان موعد عودة رواد فضاء روس للأرض بعد رحلة مرعبة

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته تقلب السوشيال ميديا

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة

فلسطين .. إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل | شاهد

صدمة ومناظر بشعة .. بكاء نسرين طافش بسبب زلزال سوريا .. فيديو

خالد الغندور يوجه رسالة حادة بعد قيد ثلاثي الزمالك| شاهد

عمل خطير إياك أن تفعله في شهر شعبان .. حذر منه النبي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

صورة سيلفي لطيار أمريكي مع المنطاد الصيني في الجو تظهر مفاجأة

في عيد ميلادها الـ 44.. 10 صور أثارت ضجة لـ حلا شيحة| شاهد

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ