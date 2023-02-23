ننشر.. الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني بجامعة عين شمس

اتخذت جامعة عين شمس، مجموعة من الخطوات الاستباقية في عملية الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وطبقت إجراءات احترازية صارمة وتجهيز مواد التعقيم لتطهير المدرجات والقاعات الدراسية، مع وضع خطط للأنشطة الطلابية وحفلات استقبال للطلاب على مدار أول أسبوعين من الفصل الدراسي.

وانتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكترونى للفصل الدراسي الثاني (محاضرات ، تجارب معامل افتراضية ، شرائح ميكروسكوب افتراضي)، وتسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات، و استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني .

حيث أعلنت جامعة عين شمس، أنه في اطار خطة التعليم الهجين التي تطبقها، واستكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني، قد انتهت وحدة التعليم الإلكتروني من الدورات التدريبية؛ للسادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة علي انتاج المقررات الاليكترونية.

وأوضحت أن الدورات ركزت علي الأنشطة الرئيسية المستخدمة في بناء المقرر الإلكتروني وتقنيتها مثل أنشطة التعلم التكيفي والأنشطة التفاعلية وأنشطة العمل الجماعي داخل المقررات المختلفة، و تضمنت ورش العمل أيضا التدريب علي بناء بنوك أسئلة بالمعايير القياسية داخل كل مقرر والتعرف علي الأنماط المختلفة وتقنياتها.

وتستقبل الجامعة ما يقرب من 220 ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني، بعد أن أنهت مجموعة من الاستعدادات، حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمي للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة.