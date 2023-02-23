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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

باسل رحمي: دعم المشروعات الصغيرة في تسويق منتجاتها من أهم أهداف جهاز تنمية المشروعات

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية، لإتاحة أوجه الدعم المالي والفني والتسويقي لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل مشاركة أصحاب تلك المشروعات في المعارض لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات تلك المشروعات من ناحية، وتلبية احتياجات الجمهور المستهلك بمنتجات ذات أسعار تنافسية من ناحية أخرى.

جاء ذلك على هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرضSports Expo  الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقام بافتتاحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات. ويضم المعرض مختلف المنتجات المتخصصة في مجال الصناعات والمنتجات الرياضية بمشاركة عدد من المؤسسات الرياضية الدولية والعربية.

وأوضح رحمي أن دعم المشروعات الصغيرة في تسويق منتجاتها يعتبر من أهم أهداف جهاز تنمية المشروعات حيث  يعمل الجهاز على تسهيل مشاركة عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في المعارض الكبرى سواء التي ينظمها الجهاز أو يشارك فيها مما يساعد تلك المشروعات على الاستقرار والتوسع بتحقيق مبيعات مباشرة خلال فترة المعرض أو إبرام تعاقدات. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 36 جناحا لأصحاب المشروعات الصغيرة من عملاء جهاز تنمية المشروعات يعرضون منتجاتهم المتنوعة من بدل الغوص ومستحضرات العلاج الطبيعى والمكملات الغذائية والحقائب والملابس والأحذية الرياضية. هذا ويوجد جناح للجهاز يعرض خلاله خدماته المالية وغير المالية ومنها الخدمات الخاصة بإدارة الامتياز التجاري.
ويستمر المعرض في الفترة من  22-25 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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