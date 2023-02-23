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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جلستي تشاور بحي غرب أسيوط ومركز الفتح لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد جلستى تشاور لمناقشة
عقد جلستى تشاور لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والخطة متوسطة الأجل (2025 - 2023) واصلت أعمالها بحي غرب ومركز الفتح للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي يحتاجها المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين ...

 جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومصطفى بدران عضو مجلس النواب وعيون ابراهيم رئيس حي غرب ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وبعض أعضاء وحدة التنفيذ المحلية والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كما شهدت جلسة مركز الفتح حضور النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية والعشرات من المواطنين.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال جلستي التشاور استعراض ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة لحي غرب ومركز الفتح بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية جلسات التشاور التي يتم عقدها بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين واشراكهم في وضع المشروعات الأكثر احتياجًا. 


فيما أشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الاستثمارية والخطط المستقبلية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.


وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2023 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن يستمر عقد باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

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