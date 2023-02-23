حياة الفهد.. تعرف على المكرمين في مهرجان السينما العربية

اقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان السينما العربية في دورته الأولى المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ في التاسع والعشرين من شهر أبريل المقبل.

قالت لبني عبد العزيز : كل اللي اقدر اقوله أن المهرجان ده تاخر كثيرا، لان السينما العربية عريقة وتاريخها كبير وبشكر كل القائمون على المهرجان لاختيارى في الدورة الاولى واتمني نجاحها، ومشتاقة جدا لمشاهدة فعاليات المهرجان.

ويكرم المهرجان بوسي، والكويتية حياة الفهد.

وأعلنت إدارة مهرجان السينما العربية عن إقامة أحتفالية خاصة للأديب طه حسين واخرى عن السينما العربية في الدورة الأولى من المهرجان.

كما سيقام احتفالية خاصة للزعيم عادل إمام على هامش فعاليات الدورة الأولى من المهرجان والتي ستقام شهر إبرايل القادم وذلك بمناسبة مرور 60عام على بدء مشواره الفني.

وستضمن الاحتفالية العديد من المفاجآت الخاصة بالزعيم عادل إمام



يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي "أيمن الحكيم" ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة "إلهام شاهين" والسيناريست "عبد الرحيم كمال" والكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" كما يضم في هيكله التنظيمي "ثناء هاشم" أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي "أحمد سعد الدين" والمخرج "سامي محمد علي" وأمين الصندوق المحاسب "فهمي فؤاد".