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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يحمل المصحف.. كريستيانو رونالدو اعتنق الإسلام على السوشيال ميديا 5 مرات |القصة والتفاصيل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟ سؤال طالما تردد كثيرا خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وسط تأكيد العديد من المتابعين إشهار النجم البرتغالي إسلامه.. فما القصة؟

زاد هذا الجدل المثار حول ديانة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخرا عقب انتقاله إلى نادي النصر السعودي وإقامته في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، انضم إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر، يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في أعقاب أزمة تصريحاته المثيرة للجدل والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ويتقاضى رونالدو راتبًا سنويًا تصل قيمته إلى 200 مليون يورو مع النصر، جزء كبير منها يأتي من خلال الدعاية والإعلان، حيث أصبح الأغلى بين نجوم كرة القدم حول العالم حاليا.

 

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هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام؟

تداول العديد من المتابعين والصفحات، صورا للنجم البرتغالي بالجلباب الأبيض والزي السعودي وسط تعليقات بشأن اعتناق رونالدو ديانة الإسلام.

كانت صور النجم البرتغالي، أمس الأربعاء، خلال الاحتفال بيوم التأسيس السعودي وهو ذكرى تأسيس السعودية والذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، حيث ارتدى كريستيانو رونالدو الزي احتفالا بهذه المناسبة وليس لاعتناقه الإسلام.

كريستيانو رونالدو 
كريستيانو رونالدو 

يأتي ذلك بعد أيام من تداول صور لرونالدو بملابس الحرم وهو أمام الكعبة يؤدي مناسك العمرة، والتي تبين بعد ذلك أنها "مفبركة" وليست حقيقة.

رونالدو أمام الكعبة 

قصة إسلام كريستيانو رونالدو

قصة إسلام كريستيانو رونالدو بدأت منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث اعتنق النجم البرتغالي الإسلام على السوشيال ميديا فقط من خلال الصور والمنشورات والأخبار التي يتم تداولها من حين لآخر دون أي أساس من الصحة.

وظهرت قصة إسلام رونالدو في مناسبات عدة، أبرزها عام 2012، عندما لعب ريال مدريد مباراة ودية في الكويت ضد نادي الكويت الكويتي، وقبل بداية المباراة كان لاعب الريال وقتها مسعود أوزيل يقرأ الفاتحة ويردد الأذان وبجانبه رونالدو فتم نشر فيديو "رونالدو يعتنق الإسلام لهذا السبب".

رونالدو ومسعود أوزيل

القصة الثانية انتشرت عام 2014، عندما قامت إحدى شركات الاتصالات السعودية بإهداء رونالدو مصحف للقرآن الكريم بنسخة برتغالية ومجموعة هدايا من التراث السعودي، فخرجت عدة مواقع بنشر صورة رونالدو مع المصحف مع عنوان "رونالدو يُعلن إسلامه".

رونالدو يتسلم مصحف

وفي عام 2022، أشارت بعض التقارير إلى أن حبيب نورمحمدوف، أسطورة الفنون القتالية المختلطة، يسعى إلى إقناع النجم البرتغالي باعتناق الإسلام، في ظل الصداقة التي تربط بينهما.

نفى محمدوف في تصريحات بعد ذلك تلك الأنباء، مؤكدا أن كل شخص يؤمن بدينه، نافيا وجود أي حديث بينه وبين النجم البرتغالي حول تلك الأمور العقائدية.

رونالدو ومحمدوف

وفي 2023، انتشرت صورة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب نادى النصر السعودى، بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة، والتي تبين أنها مفبركة، ثم صور أمس بالجلباب الأبيض السعودي إلا أنها لا تتعلق بإسلام رونالدو.

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