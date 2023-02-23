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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

8 زلازل عنيفة تضرب طاجيكستان وبيان عاجل من السلطات

8 زلازل عنيفة تضرب
8 زلازل عنيفة تضرب طاجيكستان.. وبيان عاجل من السلطات

قالت لجنة الطوارئ في طاجيكستان، إن ثمانية زلازل ضربت شرق طاجيكستان اليوم الخميس، ولم تسجل إصابات أو أضرار.

وقعت الصدمات الأولى في الساعة 05.37 بالتوقيت المحلي، وكان مركز الزلزال على بعد 67 كيلومترا غرب وسط منطقة مرغاب، الواقعة في شرق طاجيكستان، وعلى بعد 400 كيلومتر جنوب شرق مدينة دوشانبي و 30 كيلومترا شرق البلاد.

وكانت قوة الزلزال 6.8 ريختر والعمق 20.5 كيلومترا.

وكان الزلزال الذي ضرب مدينة خوروج بقوة 5، وفي مدينة دوشانبي وقع زلزال بقوة 2-3. 

وبحسب اللجنة، شعرت الهزات الارتدادية بعد الزلزال الأول في الساعة 05.55 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته في مركز الزلزال 5.0 درجة، وكان مركز الزلزال 86 كيلومترًا غرب وسط مرجب.

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ووقعت ستة زلازل أخرى بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في الساعة 06:06 و 06:36 و 07:07 و 07:18 و 11:50 و 13:01 بالتوقيت المحلي.

وأشار مركز الدراسات والبحوث إلى أن مركز الزلازل كان في الجبال وفي المناطق المهجورة بين مركز منطقة مرغب وبحيرة ساريز.

وقالت إن “نظام المراقبة والإنذار المبكر لبحيرة ساريز يعمل بشكل طبيعي. ولم يتم تسجيل التقلبات والتغيرات. ولم يتغير تدفق المياه إلى بحيرة ساريز وتدفقها، أي أن التدفق إلى بحيرة ساريز اليوم يبلغ 39 مترا مكعبا في الثانية”.

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