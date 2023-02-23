سامح حسين: أزمة منتصف العمر سببها المرأة

قال الفنان سامح حسين؛ إن أزمة منتصف العمر عند الرجال المتسبب فيها بشكل رئيسي هي المرأة وذلك لشعورها في هذه الفترة من عمرها بأنها كبرت.

أضاف سامح حسين خلال برنامج راجل و2 ستات؛ أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية أعلن نتائج دراسة عن أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق بعد سن ال 50 سببها العزوف العاطفي عند الزوجة وقلة اهتمامها بزوجها بسبب شعورها بكبر السن؛ بالإضافة إلى بحث الزوج عن مهرب لتلبية احتياجاته العاطفية والنفسية.

وتابع أن أزمة منتصف العمر عند المراة ليست بخطورتها مثل الرجل لكن عندما تأتي للرجل تكون المرأة هي المتسببة في ذلك؛ مضيفا أن في حالة ان العلاقة الزوجيه مبنية على الحب والمودة فمرحلة منتصف العمر ستمر بسلام.