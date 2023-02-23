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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف دولة جديدة.. أوكرانيا توجه اتهامات خطيرة لـ روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم إثارة أزمة سياسية في مولدوفا، لصرف الانتباه عن الصراع في أوكرانيا.

وقال بودولياك، في مقابلة مع قناة “RaiNews24” الإيطالية، إن "روسيا تريد إثارة أزمة سياسية في مولدوفا، والتسبب في احتجاجات في كيشيناو، وإشعال الصراعات الداخلية... وهكذا، فإن موسكو تريد تحويل الانتباه عن الصراع الأوكراني" .

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قوميو آزوف.

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وقال الرئيس المولدوفي السابق، إيجور دودون، اليوم الخميس، إن أي تصرفات من قبل كييف تجاه جمهورية ترانسنيستريا مولدوفا غير المعترف بها يمكن اعتبارها عدوانًا على مولدوفا.

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