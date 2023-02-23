استهداف دولة جديدة.. أوكرانيا توجه اتهامات خطيرة لـ روسيا

قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم إثارة أزمة سياسية في مولدوفا، لصرف الانتباه عن الصراع في أوكرانيا.

وقال بودولياك، في مقابلة مع قناة “RaiNews24” الإيطالية، إن "روسيا تريد إثارة أزمة سياسية في مولدوفا، والتسبب في احتجاجات في كيشيناو، وإشعال الصراعات الداخلية... وهكذا، فإن موسكو تريد تحويل الانتباه عن الصراع الأوكراني" .

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف يستعد لاستفزاز مسلح ضد ترانسنيستريا، ستنفذه وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك قوميو آزوف.

وقال الرئيس المولدوفي السابق، إيجور دودون، اليوم الخميس، إن أي تصرفات من قبل كييف تجاه جمهورية ترانسنيستريا مولدوفا غير المعترف بها يمكن اعتبارها عدوانًا على مولدوفا.