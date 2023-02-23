جلسة نهاية الأسبوع.. عودة الصعود لمؤشرات البورصة بعد انخفاض متتالي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم/الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع ،مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، والمستثمرين العرب الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 079ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3ر1 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس 30/بنسبة 35ر1 في المائة ليبلغ مستوى 9ر17003 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 2ر1 في المائة ليبلغ مستوى 88ر2971 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 13ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 86ر4436 نقطة.

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