محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان حفل تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

في موسمها الثاني..

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، حفل ختام أنشطة مسابقة أوائل الطلبة وتكريم الفائزين فى موسمها الثانى ( 2022 – 2023 ) تحت شعار " من كل بيت فى مصر " والتى ينظمها أمانة التعليم والبحث العلمى بحزب مستقبل وطن على مسرح قصر ثقافة أسيوط، والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ومحمد إبراهيم دسوقى أمين التعليم والبحث العلمى ،وعزت على حسن نقيب المعلمين بالمحافظة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والوحدات الحزبية ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى المواد الدراسية ومديرى المدارس وطلاب المدارس الفائزة وأولياء الأمور .



حيث بدأ الحفل بالتقديم للدكتورة أسماء عبد الرحمن ثم السلام الوطنى ثم القرآن الكريم ثم كلمة عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وكلمة محمد إبراهيم دسوقى أمين لجنة التعليم والبحث العلمى بالمحافظة.



وتم خلال الحفل الذى أقيم في سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم وحزب مستقبل وطن بمسرح قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، عرض فيلم توثيقى لفعاليات المسابقة تحت عنوان " فى عامها الثانى .. مسابقة أوائل الطلبة تحلق فى فضاءات الإبداع " ثم عرض كورال ادارة البدارى التعليمية واغنية اسيوط يا قلب الصعيد ثم غناء فردى والطالبة ندى فتحى من ادارة البدارى التعليمية ثم غناء فردى للطالبة يوستينا صلاح من ادارة ابنوب التعليمية ثم عزف فردى للطالب ابادير هانى من إدارة أسيوط التعليمية ثم غناء فردى للطالب الفنان سيف العسيرى ثم عرض لكورال مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بادارة اسيوط التعليمية وباقة من الاغانى الوطنية.



وأشاد محافظ أسيوط– خلال كلمته – بجهود حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة أوائل الطلبة التى تقام للعام الثانى على التوالى وسط اقبال كبير من الطلاب يتجاوز 10 الاف مشارك من مختلف مدرارس المحافظة وسط تنافس كبير من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية " الابتدائية والاعدادية والثانوية " ،وذلك فى إطار جهود دعم العملية التعليمية والنهوض بها ورفع مستوى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد ،موجها الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمين المحافظة النائب المهندس ياسر عمر ،وقيادات التعليم بالمحافظة على رعايتهم للمسابقة التى تميزن بالشفافية والتنافس الكبير بين الطلاب والطالبات للحصول على المراكز الأولى، كما وجه الشكر للمطلاب والمدارس الفائزة بالمراكز الأولى بالمسابقة لتميزهم وتفوقهم ، معلناً عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في مختلف القطاعات استكمالا لدور الدولة والأجهزة التنفيذية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأشار النائب المهندس ياسر عمر ، إلى أن مسابقة أوئل الطلبة يجرى تنظيمها على مستوى مدارس المحافظة، فى موسمها الثانى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادات "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية والتنموية وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب ،إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وفى إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات التى تمس المواطن وتلبى احتياجاته تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .



وتم فى نهاية الاحتفال تكريم الطلاب والمدارس الفائزة بالمركزين الأول والثانى بالمسابقة وتسليم الكؤوس للفائزين المركز الأول، حيث تم توزيع شهادات التقدير وتكريم مديرة الادارات التعليمية و وكلاء الإدارات ورؤساء الاقسام وموجهى عموم المواد الدراسية بمديرية التربية والتعليم ثم تكريم الفائزين بالمركز الأول وهم مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية ببنى حسين بادارة أسيوط التعليمية ،ومدرسة موشا الاعدادية المشتركة و مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بإدارة أسيوط التعليمية وتسليمهم كأس المسابقة والمكافآت المالية.



كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمركز الثانى مدرسة الغنايم الابتدائية غرب المشتركة بإدارة الغنايم الابتدائية، مدرسة الاقباط الاعدادية بادارة أبوتيج التعليمية ، ومدرسة جمال عطيفى الثانوية بنين بادارة اسيوط ابوتيج .

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