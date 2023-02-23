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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدمن "العقار غالي الثمن".. ويعاني من تضخم قياسي

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مدمن على "العقار الغالي الثمن" - الغاز الأمريكي، والآن يعاني الاتحاد الأوروبي من تضخم قياسي.

وقال نيبينزيا: “بعد مرور عام على القطع الكامل للعلاقات مع بلدنا، توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بالقرب من الصفر”، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، تقاس معدلات التضخم القياسية بمؤشرات من رقمين.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي، وهو يفرح لأنه تخلص من الغاز الروسي، أصبح مدمنًا على "العقار الغالي الثمن”ـ وهو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي باهظ الثمن".

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وفي وقت سابق، قال باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، إن ألمانيا هي واحدة من دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من الأزمة.

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