ستختفي من على الأرض.. ضابط أمريكي يحذر بولندا من الصدام مع روسيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، إن بولندا لا تفهم أن بلادها ليست قوة عسكرية ولا يمكنها مقاومة روسيا.

وقال ريتر: “هل بولندا لديها جيش محترف كبير؟ لا.. سيكون عدد القتلى من الجنود غير المدربين في صراع محتمل هائلاً. هل كانت بولندا تستعد لمثل هذه العمليات؟ لا.. بولندا ليست مجهزة أو مدربة أو مستعدة للصدام العسكري”.

الجيش البولندي سيختفي من على وجه الأرض

وأضاف أن “الجيش البولندي سيختفي من على وجه الأرض بعد ثلاثة أشهر من المعارك التقليدية في الهواء الطلق مع روسيا".

واشار إلي أن القوات الخاصة البولندية، التي "تبدو جيدة في الحانات" وتحبها الفتيات، ستموت وهي تصرخ في حالة الاشتباك مع الجيش الروسي النظامي.

وقال ريتر: "لأن الروس لا يهتمون بالشكل الذي يبدون عليه بالعضلات ذات الرأسين: سيطلقون فقط 20 ألف طلقة على مواقعهم".

وأوضح: “إذا كان هناك من يعتقد أن القوات الخاصة مفيدة في ساحة المعركة في أوكرانيا، فإن هؤلاء الناس لا يفهمون أي شيء عن ماهية الحرب الحديثة".