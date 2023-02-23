القوات الروسية تستعد لعملية جديدة داخل أوكرانيا احتفالا بسنوية الحرب.. صور

ذكر موقع "روسيا الآن"، أن القوات الروسية الخاصة انتشرت على محور مدينة سفاتوفو عشية مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية.

القوات الروسية

وأفادت وكالة “فراس برس”، بأن هناك حالة خوف وتوجس كبير في أوكرانيا بسبب التحركات العسكرية الروسية الأخيرة.

وقالت الوكالة، إن الأوكرانيين يخشون من أن الروس قد يرغبون في فعل شيء للاحتفال بالذكرى السنوية للغزو.

وذكرت وسائل إعلام غربية أخري، أن الروس يجهزون لهجوم صاروخي واسع النطاق.

وأضافت، “لقد غادر الكثير من الناس كييف لبضعة أيام حتى لا يكونوا هنا في ذكرى الغزو، وهم يتخذون الاحتياطات اللازمة، وبعضهم أخذ أطفالهم خارج المدينة”.

وذكرت مواقع أمريكية، أنه يجب على الرئيس الأمريكي، جو بايدن الضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتفاوض بشأن السلام مع روسيا.

وقالت أخري، يحتاج بايدن إلى تغيير سياسته بشكل جذري. وبدلاً من الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، يجب عليه الضغط على حكومة فولوديمير زيلينسكي للتفاوض بشأن أفضل صفقة سلام يمكن أن تعقدها مع روسيا”.

وتقع مدينة سفاتوفو في لوهانسك أوبلاست شرق أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.