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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنامة تستضيف كأس السوبر المصري لكرة السلة

صدى البلد

وقع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة، برئاسة القبطان وليد العلوي، وذلك في حفل بأحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء البحريني ونائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والقبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وشريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور عادل رضوان وكيل أول وزارة الشباب والرياضة رئيس قطاع الرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وينص البروتوكول على تعاون مشترك ما بين الاتحادين المصري والبحريني خلال الفترة المقبلة، والتي جاء من بينها إقامة كأس السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2022-23 في العاصمة البحرينية المنامة.

كما تم الاتفاق على عدة أوجه أخرى للتعاون بين الاتحادين، من بينها إقامة لقاءات ودية بين المنتخبين المصري والبحريني، وإقامة معسكرات متبادلة في البلدين وغيرها من الأمور التي تهدف لتبادل الخبرات بين الاتحادين.

ويعد هذا الاتفاق خطوة غير مسبوقة في إطار خطة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لنشر اللعبة داخل وخارج مصر.

وبموجب الاتفاق تقام مباراة كأس السوبر المصري 2022-23 التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس في ضيافة مملكة البحرين في نهاية عام 2023.

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