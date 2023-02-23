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مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن اتجاه شركات صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية والابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري، وعملت الشركات على تحويل أغلب مولداتها بالكهرباء، وكشفت شركة إنوفيت مصر الستار عن سيارتها الكهربائية بالكامل الجديدة، وهي عبارة عن سيارة رباعية الأبواب.

 

وسيتم استخدام تلك السيارة الصغيرة داخل المدن، ومن المتوقع أن يتم طرحها بالأسواق خلال 6 أشهر، وتقدم السيارة الكهربائية الجديدة ببطارية عمرها الافتراضي 12 سنة، ويمكن شحنها 4 آلاف مرة، وبالتالي يمكن شحنها 300 مرة في السنة بشكل يومي، وتقوم السيارة الكهربائية الجديدة بقطع مسافة تتراوح من 100 إلى 200 كم في الشحنة الواحدة، وتتسع السيارة لـ 5 ركاب.

 

كما تستمد قوتها من محرك كهربائي سعة 250 كيلواواط، وهو المكون الوحيد المستورد بالسيارة، وتعمل السيارة الكهربائية بنوعين من الطاقة وهم الكهرباء و البنزين،  وتباع سيارة شركة إنوفيت الكهربائية بسعر يتراوح بين 95 و 170 ألف جنيه، حيث يتم شحن بطارية سيارة إنوفيت في غضون 3 ساعات بقيمة 10 جنيهات.

 

للمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو التالي:

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