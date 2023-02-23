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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: محمد الشناوي حارس مصر الأول ولكنه ظالم نفسه

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد الإعلامي تامر أمين أن محمد الشناوي حارس كبير ولكن للأسف ظالم نفسه، لأن جميع البشر يمر عليهم فترات ارهاق وتعب سواء بدني أو ذهني ومع الحمل الزائد وضغط الشغل والحياة طبيعي في فترة ما أن يحدث تذبذب في المستوى وعندما يحدث أي إرهاق ذهني أو بدني يجب فورا الحصول على راحة.

 

وأوضح تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن قبل هذه الفترة وهذه الأزمة قد طلب من الحارس محمد الشناوي الحصول على راحة أو طلب إجازة من مجلس ادارة النادي الأهلي والجهاز الفني لقضاء فترة من الهدوء والراحة مع أسرته، مؤكدا أن الشناوي هو حارس مصر الأول وأفضل حارس في مصر ولكن عندما تتكرر أخطائه في زمن قصير يجب على المدرب مارسيل كولر الرفق بـ ابنه، لكن العكس ما يحدث محمد الشناوي يلعب كل المباريات حتى لو ودية.

 

مشاركة الحارس علي لطفي


وأشار تامر أمين الى أنه كان من انصار أن يشارك علي لطفي في مباراة أسوان الأخيرة التي فاز بها الأهلي 3/0، وأن كولر حتى لو كان غير مقتنع بـ علي لطفي هذه ليست مباراة نهائي كأس عالم هي مباراة في الدوري أمام فريق محترم نادي اسوان لكنها في المتناول وأنه كان يفضل اراحة الشناوي هذه المباراة.

محمد الشناوي الإعلامي تامر أمين ارهاق اخر النهار النهار الحارس محمد الشناوي جلس إدارة النادي الأهلي مارسيل كولر

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